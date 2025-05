Le général Salami : Le Corps des Gardiens de la RII ne reculera d’un pas face à aucun ennemi

Il a ajouté : « Nous sommes faits uniquement pour la victoire. Dans la doctrine du CGRI, il n’existe aucun concept de retraite. Chaque pas que nous faisons est un pas en avant. »

S'exprimant à l'occasion de la cérémonie de la Journée nationale des enseignants, il a souligné : « Le CGRI possède une identité qui dépasse celle de ses membres. C’est une entité dotée d’un champ d’influence qu’il faut sans cesse renforcer. Nous sommes déterminés à ne jamais reculer, quel que soit l’ennemi. » Le général Salami a poursuivi :

« Nos ennemis sont faibles dans leur foi, leurs convictions et leur croyance. Ils s’effondrent rapidement malgré leurs structures et équipements modernes et impressionnants en apparence. »

Il a toutefois précisé que cela ne signifie pas négliger l’importance des moyens matériels : « Nous fabriquons tous les équipements nécessaires, mais nous ne nous appuyons pas sur eux. Nos instruments ne sont pas notre fondement, mais les moyens de notre victoire. Ce sont les cœurs, la foi, les convictions et les vertus qui constituent notre véritable appui. »