La communauté internationale doit assumer sa responsabilité pour mettre fin aux conflits au Soudn (Téhéran)

Téhéran (IRNA)-Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, en évoquant ce dimanche 4 mai la grave crise de déplacement et de famine au Soudan, a appelé la communauté internationale ainsi que les organisations et institutions internationales à remplir leur devoir en œuvrant à l'arrêt des affrontements et à l'envoi d’aides humanitaires à la population soudanaise.

Condamnant l’attaque par drone sur l’aéroport et les installations civiles de Port-Soudan, il a exprimé sa vive inquiétude face à la poursuite des frappes visant les infrastructures civiles comme les centrales électriques, les hôpitaux, les stations d’épuration et les aéroports civils, et a réclamé la fin des attaques contre les civils.