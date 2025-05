La visite d’Abbas Araghchi témoigne de la profondeur des liens solides entre les peuples iranien et pakistanais (Islamabad)

Dans un communiqué émis ce dimanche 4 mai, le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères a souligné que cette visite de haut niveau reflète la solidité et la profondeur des relations entre le Pakistan et le peuple frère d’Iran.

Les deux pays voisins ont réaffirmé leur engagement commun à renforcer leur coopération bilatérale dans tous les domaines d’intérêt mutuel.

Ils discuteront également des évolutions régionales et internationales.

Le ministère a précisé que le Dr Seyyed Abbas Araghchi rencontrera au cours de son séjour le président Asif Ali Zardari, le Premier ministre Mohammad Shehbaz Sharif, ainsi que le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le sénateur Mohammad Ishaq Dar.

Le communiqué rappelle que l’Iran et le Pakistan entretiennent des relations étroites enracinées dans une histoire, une culture et une religion communes. La visite du ministre iranien devrait ainsi renforcer davantage les liens actuels et approfondir la coopération entre les deux pays.

Selon l’agence IRNA, le 25 avril dernier, Seyyed Abbas Araghchi avait déjà fait part à Mohammad Ishaq Dar de la disposition de l’Iran à contribuer à l’apaisement des tensions entre New Delhi et Islamabad.