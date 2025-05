L'Iran et l'Arabie saoudite condamnent l'agression sioniste contre la Syrie

Le diplomate iranien a souligné la nécessité de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie, condamnant les attaques et les actions destructrices et déstabilisatrices du régime sioniste en Syrie et dans la région.

Al-Sati, pour sa part, a déclaré que l'Arabie saoudite insiste toujours sur l'intégrité territoriale, la paix et la stabilité de la Syrie et condamne les attaques israéliennes contre ce pays.

Sheibani a déjà eu des discussions et des consultations avec des responsables de la Russie, du Qatar et des Émirats arabes unis sur la question syrienne.