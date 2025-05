Communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères concernant les accusations liées au Yémen

Il ne fait aucun doute que l’action des Yéménites en soutien au peuple palestinien est une décision indépendante, née de leur solidarité humaine et islamique avec leurs frères et sœurs palestiniens et que l’attribuer à la République islamique d’Iran est une accusation trompeuse et manipulatrice, visant à détourner l’attention des crimes du régime sioniste dans les territoires palestiniens occupés, à dissimuler ses échecs et à justifier une déstabilisation accrue de la région de l’Asie de l’Ouest.

Le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, en réaffirmant sa position de principe sur la nécessité de respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale des États, condamne les attaques militaires des États-Unis contre le Yémen comme une violation flagrante de la Charte des Nations unies et des principes fondamentaux du droit international.

Le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, en rappelant les conséquences dangereuses de la poursuite de ces attaques sur la sécurité et la stabilité de la région de l’Asie de l’Ouest et de la mer Rouge, a toujours appelé à la cessation du génocide et des massacres dans les territoires palestiniens occupés, qu’il considère comme la cause principale de l’instabilité persistante dans l’ensemble de la région.

La République islamique d’Iran, tout en réaffirmant la détermination ferme de ses fils à défendre de manière globale la sécurité et les intérêts nationaux de la nation iranienne face à toute agression ou acte illégal, condamne les récentes menaces proférées par les États-Unis et le régime sioniste contre notre chère patrie, et considère le gouvernement américain ainsi que le régime terroriste sioniste comme pleinement responsables des conséquences qui pourraient en découler.