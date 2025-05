La Gauche défend fermement la cause du journaliste franco-iranien Shahin Hazamy

Dans un article exclusif, le site Révoltions permanente, condamne les repressions de la justice française contre le journaliste iranien arrêté juste pour un message sur Instagram.

Le mouvement de gauche indique la violation flagrante des droits de l’homme et de la liberté de l’expression.

Ce site annonce le cas de ce militant médiatique franco-iranien : Lancé dans sa fronde judiciaire contre les militants pour la Palestine, l’État français a violemment arrêté le journaliste indépendant Shahin Hazamy à son domicile le mardi 22 avril.

L’État français poursuit sa traque contre les militants solidaires du peuple palestinien. Le journaliste indépendant et militant pro-palestinien Shahin Hazamy a été arrêté à son domicile, sous les yeux de ses enfants en bas âge, comme il l’explique dans une vidéo qu’il a publiée sur ses réseaux sociaux, ce week-end lors d’une manifestation contre le génocide à Gaza. « Les policiers ont fait irruption chez moi à 6h du matin. Ils ont traumatisé mes deux enfants en bas âge et ma femme qui est enceinte de 5 mois. Les policiers de la BRI m’ont menotté au pied du lit et m’ont frappé devant mon fils de 3 ans », précise-t-il.

« En s’en prenant à un journaliste, la justice envoie un très mauvais signal à la liberté de la presse. Notre client Shahin Hazamy a subi un traitement inadmissible, avec une perquisition devant ses enfants en bas âge alors que les faits reprochés ont bientôt deux ans » dénoncent ses avocats Nabil Boudi et Antoine Pastor. Ce dernier s’inquiète sur France 3 Paris Île-de-France de la disproportion des moyens employés avec ce qui lui est reproché.

Selon le site Révolution permanente, « l’arrestation du journaliste indépendant franco-iranien s’inscrit dans un contexte plus large de répression contre les voix pro-palestiniennes en lutte contre le génocide à Gaza. Depuis octobre 2023, de nombreuses personnes, des journalistes et des militants, parmi beaucoup d’autres, se sont retrouvées dans le viseur de la justice française pour leurs prises de position. »

« Pour ne pas laisser le champ libre à la répression de l’État et à la criminalisation du soutien à la Palestine, il est temps de refuser, depuis le mouvement ouvrier et le mouvement étudiant, cette escalade autoritaire et de défendre sans concession la liberté d’expression et d’information sur le génocide à Gaza et les exactions du [régime] israélien. », ajoute le site français appartenant aux aspirations politiques de la gauche.