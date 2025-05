Pezeshkian à la réunion de l’Assemblée des experts

Lors de cette réunion, les membres de l'Assemblée des experts aborderont les questions les plus importantes liées à cette assemblée et examineront le projet approuvé par la Commission du règlement intérieur de cette structure étatique, ainsi que discuteront des questions nationales et régionales avec la présence de certaines autorités du pays.

La réunion se tient dans le complexe Yavaran Mahdi (les amis de l’Imam occulté) de la ville sainte de Qom.

Selon l’article 111 de la Constitution iranienne, l’Assemblée des experts est chargée d’élire le Guide suprême.

L'élection de 88 membres de la sixième Assemblée a eu lieu le 1er mars 2024. Les élus siègent pour un mandat prévu de 8 ans. La 6e Assemblée est présidée par Movahedi Kermani.