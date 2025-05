Baghaei corrige Trump : Le nucléaire iranien correspond au droit international et répond aux besoins du pays

En réaction contre les propos tenus hier soir par le président américain selon lesquels l'Iran n'a pas besoin d'utiliser l'énergie nucléaire, Baghaei a déclaré : « Les positions de principe de la République islamique d'Iran concernant le droit du peuple iranien à utiliser l'énergie nucléaire de manière pacifique sont une position cohérente basée sur la logique et le droit international. Le programme nucléaire pacifique de l’Iran a une longue histoire, qui remonte aux années 1970. À cette époque, nos ressources fossiles étaient plus importantes qu’aujourd’hui et nos besoins moindres. À l’heure actuelle, tout le monde est témoin des déséquilibres dans le secteur de l’énergie. Par conséquent, certains discours sur l’existence d’énormes ressources fossiles en Iran et sur l’absence de besoin d’énergie nucléaire n’ont en réalité aucun fondement scientifique ou factuel. »

Concernant les sanctions voulues par le président américain et les appels à des négociations, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré : « Ces messages contradictoires émis par les Américains ne seront pas utiles, mais ils n'auront pas d'impact négatif sur notre détermination à insister sur nos positions de principe. Nous sommes prêts à engager et à poursuivre une voie diplomatique et de dialogue pour résoudre les problèmes liés au dossier nucléaire et aux sanctions. »

« Si les inquiétudes des partis américains sont seulement limitées dans le cas de l’acquisition de la bombe nucléaire par la République islamique, de nombreux problèmes peuvent être résolus dans ce sens. Parce que nous avons clairement déclaré à l'avance et avons montré dans la pratique que nous n'avons pas cherché et ne cherchons pas à militariser notre programme nucléaire. », annonce le haut diplomate iranien.