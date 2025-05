Araghchi expose les principaux objectifs de son déplacement au Pakistan

Islamabad (IRNA) – Le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Araghchi, a déclaré ce lundi que sa visite à Islamabad poursuivait trois objectifs principaux : examiner les évolutions récentes en Asie du Sud, faire le point sur les négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis, et passer en revue la coopération bilatérale entre l’Iran et le Pakistan.

À l’issue de ses entretiens avec son homologue pakistanais et des discussions tenues en présence des délégations des deux paysm ce lundi, 5 mai, Araghchi a répondu aux questions du correspondant de l’IRNA : « Notre déplacement au Pakistan aujourd’hui visait trois objectifs principaux. Le premier était d’examiner la situation actuelle dans la région, notamment ce qui se passe entre l’Inde et le Pakistan. » Il a ajouté : « L’Iran considère à la fois l’Inde et le Pakistan comme des pays amis. Le Pakistan est en outre un pays voisin et frère. Avant notre déplacement prévu en Inde, nous tenions à nous informer directement des positions de nos amis pakistanais. » Araghchi a précisé qu’au cours de cette visite, il avait également informé les responsables pakistanais de l’état d’avancement des négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis. Il a conclu : « Un autre objectif était de faire un bilan des relations bilatérales entre l’Iran et le Pakistan, notamment dans les domaines politique, économique et culturel. Nous avons abordé ces points et continuerons à les approfondir dans les prochaines rencontres. »