Le ministre des A.E. du Pakistan souhaite plein succès aux négociations indirectes Iran-États-Unis

Islamabad (IRNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, lors de sa rencontre, ce lundi, avec son homologue iranien, a exprimé sa gratitude pour la visite de Seyyed Abbas Araghchi à Islamabad. Il a déclaré que Téhéran et Islamabad ont toujours été unis dans la solidarité, et a exprimé ses vœux de réussite pour les négociations nucléaires indirectes entre l’Iran et les États-Unis.

À son arrivée au ministère des Affaires étrangères à Islamabad, le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Araghchi, et sa délégation ont été accueillis par le sénateur Mohammad Ishaq Dar, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan. Après une réunion privée entre les deux ministres, une session de travail entre les délégations de haut niveau iranienne et pakistanaise a débuté, présidée par Dr Araghchi et le sénateur Ishaq Dar. Le ministre pakistanais a commencé par remercier la venue de son « frère M. Araghchi » à Islamabad en cette période critique, soulignant que les deux pays ont toujours été côte à côte dans le soutien mutuel et la solidarité. Faisant référence aux trois cycles de négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis, il a affirmé : « Nous sommes pleinement informés de votre programme chargé dans le cadre de ces discussions, etق Islamabad suit de près ce processus important. »