La minorité “Netanyahou-d’abord” aux États-Unis redoute la diplomatie (Araghchi)

Téhéran (IRNA)-Dans un message ferme et lucide, le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Araghchi, a mis ce lundi en garde contre l’influence néfaste d’un courant radical au sein de la classe politique américaine qu’il qualifie de « minorité Netanyahou-d’abord ». Cette faction, dit-il, redoute la diplomatie et cherche à imposer une logique de confrontation permanente, au mépris des intérêts véritables du peuple américain et de la stabilité régionale.

Araghchi dénonce le soutien militaire américain à Israël dans le contexte de Gaza, qu’il qualifie de complicité dans un « génocide », ainsi que les initiatives guerrières appuyées au Yémen. Il accuse Benyamin Netanyahou d’exercer une influence directe sur les décisions de Washington, allant jusqu’à tenter de dicter au président Trump la ligne diplomatique à suivre avec Téhéran. Malgré ces tensions, le ministre iranien rappelle qu’un accord est toujours envisageable si l’objectif des États-Unis reste, comme l’a exprimé Donald Trump, d’empêcher l’Iran d’acquérir une arme nucléaire. Toutefois, insiste-t-il, cela ne pourra se faire que par la diplomatie, fondée sur le respect mutuel et la recherche d’intérêts communs. Le monde, conclut-il, doit désormais ouvrir les yeux sur les véritables priorités de ceux qui rejettent toute forme de dialogue. La paix dans la région passe par la lucidité et le courage diplomatique, non par la soumission à des agendas extérieurs.