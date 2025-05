Il est essentiel d'éviter des positions irréalistes et illogiques pour parvenir à un accord avec l'Iran (Araghchi)

Téhéran – IRNA – Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a informé lors d'un entretien téléphonique, ce lundi soir, avec Kaya Kalas, responsable de la politique étrangère et de la sécurité de l'Union européenne, des dernières avancées des négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis. Il a souligné que pour parvenir à un accord avec l'Iran, il est nécessaire d'éviter des positions irréalistes et illogiques.

Selon un rapport du ministère des Affaires étrangères, le ministre iranien a eu cet entretien téléphonique ce lundi après-midi (5 mai 2025) avec Kaya Kalas, dans le cadre d'un échange sur les évolutions régionales et internationales. Araghchi a mis en évidence la démarche responsable de la République islamique d'Iran en choisissant la voie diplomatique pour résoudre les préoccupations artificielles concernant son programme nucléaire pacifique. Il a affirmé que la poursuite de cette voie exigeait une volonté sérieuse et réaliste de la part du camp d'en face. Il a ajouté que si la seule inquiétude résidait dans la possibilité que l'Iran se dote d'armes nucléaires, cette préoccupation pouvait être dissipée, et qu'un accord à ce sujet était totalement envisageable, mais qu'il était nécessaire d'éviter des positions irréalistes et illogiques. Le ministre iranien a également évoqué plusieurs séries de discussions avec les trois pays européens signataires du Plan global d'action conjointe sur le nucléaire iranien de 2015 (Allemagne, France et Royaume-Uni) au cours de l'année écoulée, réaffirmant la volonté de l'Iran de continuer à interagir avec les parties européennes, que ce soit dans le cadre de l'Union européenne ou à travers les trois pays européens. Il a exprimé l'espoir que ces discussions reprennent avec une approche constructive, loin des intérêts politiques partisans. Araghchi a également exposé la position de l'Iran concernant l'Ukraine, soulignant que la coopération entre la République islamique d'Iran et la Fédération de Russie n'est dirigée contre aucun autre pays. Il a réaffirmé la disponibilité de l'Iran pour entamer des négociations politiques avec l'Union européenne concernant les préoccupations de sécurité des deux parties. De son côté, Kaya Kalas a exprimé la disponibilité de l'Union européenne à engager des négociations politiques avec l'Iran et a salué l'échange d'opinions avec Téhéran concernant les préoccupations existantes. Il a espéré que, lors des contacts entre les adjoints des deux parties, les bases de ces discussions seraient établies et que les préparatifs nécessaires seraient effectués, ce à quoi Araghchi a donné son accord. Enfin, Kaya Kalas a présenté ses condoléances à l'Union européenne pour l'explosion survenue au port de Shahid Rajai et a exprimé sa solidarité avec les familles des victimes.