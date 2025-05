Ispahan - IRNA – Le vice-directeur du tourisme de la Direction générale du patrimoine culturel, du tourisme et de l’artisanat d’Ispahan a déclaré ce lundi que le voyage des motards polonais à Ispahan vise à mettre en valeur les liens historiques entre l’Iran et la Pologne, tout en constituant une opportunité de promouvoir la diplomatie culturelle et de faire connaître Ispahan au monde.

Ali-Reza Habibi a précisé ce mardi 5 mai à l’IRNA que ces touristes à moto sont entrés en Iran pour commémorer le centenaire de l’accueil par l’Iran de 120 000 réfugiés polonais déplacés après la Seconde Guerre mondiale. Selon lui, ce groupe se compose de 35 touristes, de 30 motos et de 2 vans. Ils sont entrés en Iran le 3 mai après avoir traversé la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie, la Bulgarie et la Turquie. Ils ont déjà visité plusieurs provinces iraniennes dont l’Azerbaïdjan occidental, l’Azerbaïdjan oriental, le Guilan, Qazvin et Téhéran. Habibi a ajouté que, selon le programme prévu, ces touristes seront demain à Ispahan. Après avoir visité Zanjan, ils quitteront finalement l’Iran par la frontière de Razi en direction de la Turquie. Le vice-directeur a expliqué que l’objectif de ce voyage est de renforcer les liens historiques et culturels entre l’Iran et la Pologne, tout en diffusant un message de paix mondiale. Il a souligné que ce programme spécial s’inscrit dans la commémoration de l’accueil par Ispahan d’enfants polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, illustrant l’humanisme du peuple de cette ville. Ce chapitre d’histoire a été relaté dans des ouvrages tels que De Varsovie à Téhéran, écrits par des auteurs polonais.