Yémen : Les bombardements israéliens sont menés avec le soutien des États-Unis (Baghaei)

Le régime sioniste a mené des agressions aériennes contre les cibles civiles au Yémen situé à plus de 1 800 kilomètres d’Israël et a justifié ce crime flagrant contre le peuple yéménite par des accusations sans fondement contre l’Iran.

Le haut diplomate iranien a qualifié ces agressions de violation flagrante de la loi et de violation des principes et fondements de la Charte des Nations Unies en matière de respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale des pays, et a appelé à une mobilisation et une action efficace de la communauté internationale et des pays de la région pour arrêter le projet de meurtre et de destruction mené par les États-Unis et le régime sioniste dans les pays islamiques.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a souligné : « La seule façon d'empêcher la propagation de l'insécurité dans la région est de mettre fin au génocide et aux crimes du régime sioniste à Gaza et de mettre fin à l'impunité des criminels du régime sioniste. »