Barcelone-Inter : choc décisif en demi-finale retour C1

La demi-finale très attendue entre l’Inter et Barcelone se jouera le 6 mai 2025 à 21h00 (heure de Paris). L’Inter accueillera le match au stade San Siro, tandis que le Barça cherchera à décrocher son ticket pour la finale. Après un match aller spectaculaire terminé sur un score de 3-3, ce retour s’annonce décisif pour les Catalans.

Informations sur le match :

Date : 6 mai 2025

Heure : 21h00

Stade : San Siro, Milan

Équipe hôte : Inter Milan

Équipe visiteuse : FC Barcelone

Compétition : Demi-finale de la Ligue des champions

Joueurs blessés ou suspendus :

Inter : Valentín Carboni (blessure au genou)

: Valentín Carboni (blessure au genou) Barcelone : Jules Koundé (lésion musculaire), Alejandro Balde (lésion aux ischio-jambiers), Pablo Torre (blessure au genou), Marc Casadó (blessure au genou), Marc Bernal (blessure au genou)

Dernières confrontations entre les deux équipes :

28 avril 2025 : Inter 3-3 Barcelone

12 octobre 2022 : Inter 1-0 Barcelone

11 décembre 2019 : Inter 1-2 Barcelone

2 octobre 2019 : Barcelone 2-1 Inter

Performances en Ligue des champions cette saison :

Inter Barcelone Victoires 9 9 Matchs nuls 3 2 Défaites 1 2 Moyenne de buts marqués 1,69 3,08 Moyenne de buts encaissés 0,62 1,54 Matchs sans encaisser de but 8 4 Meilleur buteur Lautaro Martínez Raphinha Nombre de buts 8 12 Meilleur passeur Mehdi Taremi Raphinha Passes décisives 9 9 Plus de cartons jaunes Kristjan Asllani Frenkie de Jong Nombre de cartons jaunes 3 2

Joueur Équipe Buts Raphinha Barcelone 12 Robert Lewandowski Barcelone 11 Lautaro Martínez Inter Milan 8

Joueur Équipe Passes décisives Raphinha Barcelone 9 Fermín López Marín Barcelone 4 Jules Koundé Barcelone 3

Joueur Équipe Total Buts/Passes Raphinha Barcelone 21 Robert Lewandowski Barcelone 11 Lautaro Martínez Inter Milan 8

Statistiques de l’Inter à domicile :

L’Inter est très solide à San Siro. Depuis 2022, aucune équipe n’a réussi à s’imposer dans ce stade en Ligue des champions. Lors de leurs 15 derniers matchs à domicile, les Milanais ont remporté 12 victoires et obtenu 3 nuls. Leur dernière défaite remonte à la phase de groupes contre le Bayern Munich en 2022.

Arbitre du match :

Szymon Marciniak, arbitre polonais reconnu comme le meilleur arbitre du monde, officiera ce match décisif. Il a notamment arbitré la finale de la Coupe du monde 2022 et celle de la Ligue des champions 2023. Le match retour de cette demi-finale de Ligue des champions entre l’Inter et le Barça, au stade San Siro, s’annonce comme l’un des affrontements les plus marquants de l’histoire de la compétition. Les deux équipes visent la qualification pour la finale.