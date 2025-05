Aéroport de Tel Aviv : « Missile impact », l’expression militaire difficile à digérer pour les experts internationaux

Le blocus aérien et naval des Yéménites contre le régime sioniste, qui dispose des équipements militaires les plus modernes et du soutien de l'Occident, a surpris les observateurs et les analystes et a accru la pression politique et militaire sur le cabinet du régime sioniste.

Les forces yéménites ont imposé un blocus aérien et naval contre le régime israélien, ce qui constitue une nouvelle étape et exprime l'étendue du soutien, de l'appui et de la solidarité des Yéménites avec la nation assiégée à Gaza. Ce soutien fort, que le Yémen apporte par le biais d’outils de pression tels que le blocus des voies navigables, s’inscrit dans une grande stratégie visant à perturber les occupants et leurs alliés, qui ont ciblé le Yémen dans le passé. L'annonce du blocus aérien israélien par les forces yéménites est intervenue quelques heures après leur attaque précise contre l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, que les médias israéliens ont décrit comme une catastrophe sans précédent.