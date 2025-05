Witkoff : Les négociations avec l’Iran sont positives ; nous progressons

New York – IRNA – Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump pour les affaires du Moyen-Orient et principal négociateur nucléaire des États-Unis avec l’Iran, a déclaré que le processus des négociations nucléaires avec l’Iran était positif et en cours de progression.

Lundi soir, 5 mai, heure locale, Steve Witkoff a déclaré dans une interview accordée au site Axios au sujet des pourparlers avec l’Iran :

« Les négociations nucléaires avec l’Iran sont positives. Nous progressons. J’espère que le processus avancera dans la bonne direction. Le président souhaite que cette question soit résolue diplomatiquement, si possible. C’est pourquoi nous faisons tous les efforts nécessaires. » Witkoff a ajouté que les États-Unis tentaient d’organiser un quatrième cycle de pourparlers nucléaires avec l’Iran pour la fin de cette semaine (calendrier occidental). Le principal négociateur américain dans les pourparlers nucléaires avec l’Iran a cependant précisé :

« Si ce cycle de discussions n’a pas lieu, ce sera uniquement en raison du voyage du président au Moyen-Orient. » De son côté, Esmaeil Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a précisé – en se référant aux déclarations du ministre des Affaires étrangères d’Oman – que le report des discussions avait été proposé par ce dernier, et que la date éventuelle du prochain cycle serait communiquée ultérieurement.