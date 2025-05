Réponse d’Ansarallah à la menace du régime sioniste : Nous disposons d’une capacité de dissuasion

Hazem al-Asad, l’un des commandants éminents du mouvement Ansarallah, a affirmé lors d’un entretien avec la chaîne Al Arabi que le Yémen, fort de sa volonté de dissuasion, ne permettra aucune violation de sa souveraineté nationale.

Il a souligné l’échec du régime sioniste à protéger ses infrastructures sensibles, en déclarant : « L’ennemi sioniste n’a même pas été capable d’assurer la sécurité de l’aéroport Ben Gourion. »

Il a insisté sur le fait que l’attaque contre cet aéroport n’était que la première étape d’une série d’opérations nouvelles contre Israël, et que le Yémen poursuivra, avec toutes ses capacités, son soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza jusqu’à la fin de l’agression et la levée du blocus.

Hazem al-Asad a également déclaré que le régime occupant, en attaquant des installations et des sites civils, cherche à punir le peuple yéménite, mais que ces agressions ne détourneront pas le Yémen de son engagement envers la cause palestinienne.

Il a enfin averti que la poursuite des agressions entraînerait des ripostes plus intenses et plus étendues.