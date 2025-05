En réponse à l’IRNA : Baghaï déclare que la date du prochain cycle de négociations Iran–États-Unis est en cours d’examen

Selon le correspondant aux affaires étrangères de l’IRNA, Esmaeil Baghaï a précisé qu’à ce jour, aucune date définitive n’avait encore été arrêtée pour le prochain cycle de discussions. Il a toutefois indiqué qu’une proposition d’Oman pour tenir cette rencontre au début de la semaine prochaine est actuellement à l’étude.

Le troisième cycle de pourparlers indirects entre l’Iran et les États-Unis, présidé par Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de l’Iran, et par l’envoyé spécial du président des États-Unis pour le Moyen-Orient, s’est tenu à midi, le 6 Ordibehesht (25 avril), à Mascate, sous l’égide du ministre des Affaires étrangères d’Oman.

Initialement, la date du samedi 13 Ordibehesht (3 mai) avait été envisagée pour le quatrième cycle de discussions, prévu à Rome. Mais le 11 Ordibehesht (1er mai), le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères avait annoncé un changement de calendrier.

Esmaeil Baghaï, en se référant aux déclarations du ministre omanais des Affaires étrangères, a précisé que le report des pourparlers avait été proposé par ce dernier et que la nouvelle date serait communiquée ultérieurement.

Baghaï a réaffirmé la volonté de la République islamique d’Iran d’utiliser la voie diplomatique pour défendre les intérêts légitimes et légaux du peuple iranien, et de mettre un terme aux sanctions et pressions économiques qui affectent les droits humains et le bien-être de chaque citoyen iranien.

Il a également souligné que la délégation iranienne, depuis le début des pourparlers, avait agi de bonne foi, en définissant des lignes directrices claires, fondées sur les positions de principe du pays, en conformité avec le droit international, dans le domaine de l’usage pacifique de l’énergie nucléaire et de la levée des sanctions illégales. Il a ajouté que l’Iran poursuivrait ces discussions avec détermination et sérieux, dans le but d’aboutir à un accord juste, raisonnable et durable.