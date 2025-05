Pezeshkian et Poutine soulignent la volonté commune des deux pays de mettre en œuvre l’accord global de coopération

Massoud Pezeshkian et Vladimir Poutine, présidents respectifs de la République islamique d’Iran et de la Fédération de Russie, ont discuté par téléphone, ce mardi 6 mai 2025 (16 Ordibehesht 1404), de l’état actuel des relations bilatérales ainsi que des évolutions régionales et internationales.

Les deux présidents, tout en se félicitant du niveau élevé, constructif et amical des relations entre l’Iran et la Russie, ont jugé positivement l’évolution des coopérations et des projets communs, notamment dans les domaines monétaire et bancaire, du transport ferroviaire et routier, ainsi que de l’énergie.

Au cours de cet échange, Pezeshkian et Poutine ont qualifié la signature de l’accord global de coopération stratégique entre les deux pays de signe manifeste de la profondeur des relations entre Téhéran et Moscou, et de tournant dans le renforcement de leur coopération politique, économique, commerciale et sécuritaire. Ils ont réaffirmé la volonté et la détermination des hautes autorités des deux pays à mettre pleinement en œuvre cet accord.

Vladimir Poutine a également exprimé ses vœux de succès concernant les négociations nucléaires en cours entre la République islamique d’Iran et les États-Unis, déclarant que la Russie est prête à fournir l’assistance technique nécessaire dans ce cadre.

Au début de cet entretien téléphonique, le président russe a exprimé ses regrets à la suite de l’explosion survenue dans le port de Shahid Rajaee, dans la province de Hormozgan, présentant ses condoléances au gouvernement et au peuple iranien pour les victimes iraniennes de cet incident. Le président iranien a pour sa part remercié le gouvernement russe pour sa solidarité et sa participation aux opérations d’extinction de l’incendie.