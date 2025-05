L'Iran condamne fermement l'agression sioniste contre l'aéroport de Sanaa et les infrastructures yéménites

Dans une déclaration faite mardi soir, Baghaï a évoqué l'escalade des attaques de l'entité sioniste à Gaza et la poursuite des meurtres d'enfants et de femmes palestiniens, et a estimé que le soutien des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de certains autres pays européens au régime sioniste était le principal facteur de la poursuite de la violation du droit et des crimes sionistes en Palestine occupée, ainsi que de ses attaques répétées contre le Liban, la Syrie et le Yémen

Selon lui, les États-Unis et les autres pays qui soutiennent ce régime sont sans aucun doute ses partenaires et ses complices dans les crimes commis contre les peuples musulmans de la région.

Il a souligné que les attaques militaires lancées par le régime sioniste contre le Yémen et le ciblage de son infrastructure économique et de ses installations publiques constituent sans aucun doute des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et ne laissent aucun doute sur les intentions maléfiques des décideurs du régime sioniste et de ses partisans de détruire et d'affaiblir les pays de la région.

Se référant à l'expansion de la guerre et des ambitions expansionnistes du régime sioniste dans toute la région de l'Asie occidentale, le porte-parole du ministère des affaires étrangères a qualifié l'inaction du Conseil de sécurité des Nations unies face aux violations répétées des principes fondamentaux de la charte des Nations unies et du droit international de totalement irresponsable et injustifiée, et a appelé à une mobilisation sérieuse du monde islamique pour mettre fin à la tyrannie de l'entité occupante à l'encontre des peuples musulmans.