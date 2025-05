Oman annonce un accord de cessez-le-feu entre Washington et Sanaa

Le ministère omanais des affaires étrangères a déclaré dans un communiqué : À la suite des discussions et des contacts récents entre le Sultanat d'Oman, les États-Unis et les autorités compétentes de Sanaa, République du Yémen, dans le but de parvenir à une désescalade, les efforts ont abouti à un accord de cessez-le-feu entre les deux parties.

La déclaration ajoute : À l'avenir, aucune des deux parties ne prendra l'autre pour cible, y compris les navires américains en mer Rouge et à Bab al-Mandab, afin de garantir la liberté de navigation et la fluidité du trafic commercial international.