Tension Pakistan-Inde : l'Iran appelle les deux parties à la retenue

L'Inde et le Pakistan se sont violemment affrontés, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 mai, après des premières frappes indiennes sur le sol pakistanais.

Le porte-parole de l'armée pakistanaise a annoncé lors d'une conférence de presse que 26 civils dont deux fillettes de trois ans et un garçon de cinq ans, avaient été tués et au moins 46 autres blessés à la suite d'attaques indiennes sur 6 localités au Pakistan. 5 avions de chasse ont été abattus, selon le ministre pakistanais de la Défense.

Le général Ahmed Sharif a déclaré lors d'une conférence de presse en direct que l'Inde avait commis une agression flagrante contre le Pakistan. Et en même temps, le Pakistan a répondu à cette attaque.

« Six points au Pakistan ont été ciblés par l'Inde, tous des points civils, notamment des bâtiments résidentiels et des mosquées. », ajoute ce haut gradé pakistanais.



Ce porte-parole de l'armée pakistanaise a souligné qu'au moins 26 civils ont été tués et 46 autres blessés dans les attaques.

L'armée de l'air pakistanaise a jusqu'à présent abattu cinq avions de chasse indiens en réponse à l'attaque.

Les bombardements d'artillerie du Pakistan ont fait 12 morts et 38 blessés côté indien, selon Le Figaro.

Le Pakistan a annoncé, sans montrer des preuves, la destruction de 3 avions Rafale indiens fabriqués en France L'Inde exploite 36 Rafale équipés de missiles de croisière SCALP à longue portée (400 km). Elle a signé un accord pour l'acquisition de 26 Rafale Marine.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé sa vive inquiétude face à l'escalade des tensions entre l'Inde et le Pakistan, appelant les deux parties à faire preuve de retenue.