Une attaque de missiles indienne contre le Pakistan, 5 avions de l’Inde abattus

Le général Ahmed Sharif a déclaré lors d'une conférence de presse en direct que l'Inde avait commis une agression flagrante contre le Pakistan. Et en même temps, le Pakistan a répondu à cette attaque.

« Six points au Pakistan ont été ciblés par l'Inde, tous des points civils, notamment des bâtiments résidentiels et des mosquées. », ajoute ce haut gradé pakistanais.



Ce porte-parole de l'armée pakistanaise a souligné qu'au moins 26 civils ont été tués et 46 autres blessés dans les attaques.

L'armée de l'air pakistanaise a jusqu'à présent abattu cinq avions de chasse indiens en réponse à l'attaque.

Les bombardements ont fait huit morts côté indien, selon AFP.