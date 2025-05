Mer Rouge : Les États-Unis contraints à finaliser un accord avec le mouvement Ansarallah

Selon le service Moyen-Orient d’IRNA, Mohammed Abdossalam a souligné, dans une interview télévisée, que l'accord avec les Américains ne comprend que la fin du ciblage des navires américains en échange de l'arrêt de l'agression contre le Yémen et n'a rien à voir avec les opérations en cours des forces armées yéménites contre l'ennemi sioniste dans les territoires palestiniens occupés.

Ce représentant des autorités du Yémen a déclaré : « Le soutien du peuple yéménite à Gaza se développera de manière plus positive car l'agression américaine a été menée pour soutenir l'ennemi sioniste, et l'accord avec les Américains n'a rien à voir avec notre position de soutien à Gaza. »

Le porte-parole du mouvement yéménite Ansarallah a déclaré qu'il était impossible d'arrêter l'opération du Yémen visant à aider Gaza, ajoutant : « Les Américains se sont impliqués dans le soutien à l'ennemi sioniste, et nous leur avons répondu. »

Déclarant que la position du Yémen sur la question palestinienne et son soutien à Gaza ne changeront pas, il a déclaré : « Nous avons reçu des demandes des États-Unis par l'intermédiaire du Sultanat d'Oman, et ce qui a changé, c'est la position américaine, et notre position reste inchangée. Ce que les Américains ont annoncé témoigne de leur incompétence et de leur échec. Ils n'ont pas pu protéger les navires israéliens, et la position de Trump le démontre également. »