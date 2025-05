L’ouverture de la foire internationale du livre 2025 de Téhéran

La 36e Foire internationale du livre de Téhéran a débuté aujourd'hui (mercredi 7 mai) en présence de Mohammad Bagher Ghalibaf , président de l'Assemblée islamique, de Seyyed Abbas Salehi , ministre iranien de la Culture et de l'Orientation islamique, et d'un certain nombre de responsables du secteur du livre en Iran, avec le slogan « Lisons pour l'Iran ». Les maisons de l’édition auront l’opportunité de présenter leurs œuvres au public lors d’un grand marché pendant 11 jours.



Plus de 2 300 éditeurs iraniens et internationaux participent aux différentes sections de la Foire internationale du livre 2025 de Téhéran.