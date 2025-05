PSG - Arsenal : retour de la demi-finale de la LdC

Le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal se tiendra le mercredi 7 mai 2025 à 21h00, heure locale, au Parc des Princes à Paris. Lors du match aller, disputé le 29 avril 2025 à l’Emirates Stadium de Londres, le PSG s’est imposé 1-0 grâce à un but précoce d’Ousmane Dembélé. Le match retour se déroulera au Parc des Princes, et l’équipe victorieuse se qualifiera pour la finale de la Ligue des champions.

Date et lieu du match

Date : Mardi 6 mai 2025

Heure : 21h00 (heure locale à Paris)

Phase : Demi-finale de la Ligue des champions – match retour

Résultat du match aller : Arsenal 0 - 1 Paris Saint-Germain

Lieu : Stade du Parc des Princes, Paris

Arbitre de la rencontre

Felix Zwayer, arbitre allemand, a été désigné pour officier le match retour entre le Paris Saint-Germain et Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions 2024-2025. La rencontre se déroulera le mercredi 7 mai 2025 au Parc des Princes. Le match aller, disputé à l’Emirates Stadium, s’est soldé par une victoire 1-0 du PSG. Le match retour à Paris déterminera laquelle des deux équipes accédera à la finale à Munich. Felix Zwayer a déjà arbitré Arsenal à trois reprises, avec un bilan de deux victoires et un match nul pour le club anglais. Du côté du PSG, l’arbitre allemand a dirigé deux de leurs rencontres en Ligue des champions, avec une victoire et un nul à leur actif.

Absents notables des deux équipes

Les deux équipes abordent cette demi-finale retour avec plusieurs absences importantes, principalement dues à des blessures. Du côté du Paris Saint-Germain, l’unique absent majeur est Presnel Kimpembe, toujours éloigné des terrains en raison d’une blessure au pied. En revanche, Arsenal fait face à une véritable crise de blessures, avec plusieurs joueurs clés indisponibles :

Gabriel Jesus (genou)

Jorginho (blessure générale)

Gabriel Magalhães (ischio-jambiers)

Kai Havertz (ischio-jambiers)

Takehiro Tomiyasu (genou)

Riccardo Calafiori (genou)

Ces absences pourraient peser lourdement sur la performance des Gunners lors de ce match décisif.

Compositions probables

Paris Saint-Germain :

Donnarumma ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes ; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz ; Zaïre-Emery, Dembélé, Kvaratskhelia

Arsenal :

Raya ; White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly ; Ødegaard, Partey ; Rice ; Saka, Trossard, Martinelli

Ce qu'il faut savoir :

Ousmane Dembélé a ouvert le score dès la 4e minute du match aller, lançant ainsi un affrontement palpitant et tendu à Londres. Il s’agissait de son 8e but de la saison en Ligue des champions et également de la première victoire historique du Paris Saint-Germain contre Arsenal après six rencontres (3 nuls, 2 défaites). Luis Enrique, l’entraîneur de Paris, a déclaré : « Nous avons beaucoup souffert », tout en mettant fin à la série invaincue de 17 matchs à domicile d'Arsenal en compétitions européennes et rapprochant ainsi son équipe d’un possible premier final depuis 2020. Arsenal, après un début difficile, est revenu dans la rencontre et a créé quelques bonnes occasions, notamment par Gabriel Martinelli et Leandro Trossard, obligeant Gianluigi Donnarumma à réaliser plusieurs arrêts importants. Historiquement, Arsenal n’a jamais réussi à se qualifier après une défaite à domicile lors du match aller (5 tentatives infructueuses). Cependant, Mikel Arteta reste optimiste : « Si nous voulons atteindre la finale de la Ligue des champions, nous devons faire quelque chose de spécial à Paris. »

Statistiques des confrontations directes

Au cours des 4 dernières rencontres entre ces deux équipes en Ligue des champions, les résultats ont été les suivants :

Arsenal 0 - 1 PSG (9 mai 2025)

Arsenal 2 - 0 PSG (2 octobre 2024)

Arsenal 2 - 2 PSG (24 novembre 2016)

PSG 1 - 1 Arsenal (13 septembre 2016)

En tout, chaque équipe a remporté une victoire, et deux matchs se sont soldés par des égalités.

Performances des deux équipes cette saison en Ligue des champions

Statistiques PSG Arsenal Victoires 9 9 Nuls 1 2 Défaites 5 2 Moyenne de buts marqués 2.07 2.31 Moyenne de buts encaissés 0.93 0.62 Clean Sheets 6 6

Meilleurs joueurs de chaque équipe

Meilleurs buteurs :

Ousmane Dembélé (PSG) : 8 buts

Bukayo Saka (Arsenal) : 5 buts

Declan Rice (Arsenal) : 4 buts

Meilleurs passeurs :

Achraf Hakimi (PSG) : 5 passes décisives

Fabián Ruiz (PSG) : 4 passes décisives

Mikel Merino (Arsenal) : 4 passes décisives

Joueurs les plus influents (buts + passes décisives) :

Ousmane Dembélé (PSG) : 11 (buts + passes)

Bukayo Saka (Arsenal) : 7 (buts + passes)

Achraf Hakimi (PSG) : 7 (buts + passes)

Déclarations des entraîneurs

Luis Enrique (entraîneur du PSG) :

« Notre seul objectif est de gagner le match retour à domicile. Contre une équipe comme Arsenal, il ne faut jamais baisser la garde. Ce sont des équipes capables de tout changer en une seconde. Rien n’est encore acquis, car ils n’ont rien à perdre. »

Mikel Arteta (entraîneur d'Arsenal) :

« Si nous voulons être en finale de la Ligue des champions, nous devons faire quelque chose de spécial. Nous devons offrir une performance exceptionnelle à Paris pour y parvenir. »

Couverture télévisée et diffusion en direct

Ce match sera diffusé sur plusieurs chaînes, notamment Canal+ en France et TNT Sports au Royaume-Uni.

France : Canal+, Canal+ Foot

: Canal+, Canal+ Foot Royaume-Uni : TNT Sports

: TNT Sports Plateformes en ligne : Diffusion en direct via les plateformes officielles des clubs et de l'UEFA

Le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal sera l'un des affrontements les plus intenses et captivants de la saison. Compte tenu du résultat du match aller et des conditions actuelles des deux équipes, on s'attend à une rencontre pleine de suspense et de tactique. Le résultat de ce match aura un impact majeur sur l'avenir européen des deux clubs.