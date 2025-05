La République islamique d’Iran rejette les allégations infondées des responsables britanniques

Alireza Yousfi, assistant du ministre et directeur général pour l’Europe de l’Ouest au ministère iranien des Affaires étrangères, a rejeté catégoriquement les récentes allégations des responsables du ministère britannique de l’Intérieur et de certains députés du Parlement du Royaume-Uni contre la République islamique d’Iran, à la suite de l’arrestation suspecte de plusieurs ressortissants iraniens.

Yousfi a souligné que les communiqués de la police et les déclarations faites au Parlement britannique à l’encontre de la République islamique d’Iran, à la suite de l’arrestation controversée de plusieurs ressortissants iraniens, témoignent d’un mépris pour les normes juridiques et les principes fondamentaux des droits de l’homme.

L’assistant du ministre des Affaires étrangères a estimé que l’accusation portée contre l’Iran, en même temps que l’arrestation de plusieurs ressortissants iraniens, renforce les soupçons quant à l’existence de motivations politiques derrière ces arrestations. Il a ajouté que l’habitude déplorable de certains politiciens et responsables britanniques de répéter des allégations infondées et sans preuves contre la République islamique d’Iran nuit sans aucun doute aux relations bilatérales entre les deux pays et accentue la méfiance et la suspicion historiques du peuple iranien à l’égard du gouvernement britannique. Il a affirmé que la responsabilité de cette situation incombe au gouvernement britannique.

Alireza Yousfi, directeur général pour l’Europe de l’Ouest au ministère iranien des Affaires étrangères, a également mis en garde contre les conséquences négatives d’une campagne d’accusations infondées contre la République islamique d’Iran. Il a demandé une information rapide et précise de la part du Royaume-Uni concernant les raisons de l’arrestation des ressortissants iraniens, ainsi que la mise en place d’un accès consulaire à ces derniers. Il a insisté sur la nécessité de respecter les principes d’un procès équitable les concernant.