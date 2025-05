Salehi : Le livre est un élément culturel de base pour la puissance de l’Iran

Lors de la cérémonie d'ouverture de la 36e Foire internationale du livre de Téhéran, Abbas Salehi, faisant référence à l'impact des livres sur la civilisation, a déclaré : « La civilisation grecque, sa richesse dramatique et philosophique, ou la culture et la civilisation chinoises ont été fondées sur les livres, ou la civilisation indienne, qui a progressé sur la base des livres.

Selon lui, les livres ont joué un rôle important dans la genèse et dans la brillance de la culture de l’Iran antique et dans la civilisation islamique. La civilisation islamique s'est formée et s'est développée dans les coulisses de la mosquée et de la bibliothèque. »

Soulignant que si le Shahnameh (Livre des Rois) n'avait pas été rédigé en Iran après la conquête islamique, la langue persane n'aurait pas été si existante, Salehi a poursuivi : « Si une civilisation veut rester stable, elle a besoin de livres. Quelles que soient sa forme et son apparence, un livre est une pensée cohérente. Si un pays ou une société désire rester intact, afin de ne pas être absorbé par les pensées de ses rivaux et de ses agresseurs, cela est possible seulement à travers les livres. »