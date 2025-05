Teheran ( IRNA)-Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, s’est rendu ce mercredi après-midi 7 mai à la tête d’une délégation diplomatique à New Delhi, afin de rencontrer des responsables de haut rang indiens et de mener des consultations sur les questions bilatérales ainsi que sur les évolutions régionales et internationales.

Au cours de cette visite, en plus des échanges avec les hautes autorités indiennes sur les sujets d’intérêt commun aux deux pays, la Commission économique mixte Iran–Inde se tiendra sous la présidence de Seyyed Abbas Araghchi et de Subrahmanyam Jaishankar, ministres des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran et de l’Inde. Les dernières avancées concernant la mise en œuvre des accords économiques bilatéraux y seront examinées et suivies de près.