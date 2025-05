Pezeshkian : Que tous ceux qui ont les capacités, les connaissances, la motivation et l’amour de l’Iran entrent en scène

Massoud Pezeshkian, lors de la cérémonie d’hommage à Shahram Dabiri, ancien adjoint parlementaire, et de présentation de Mohsen Esmaili, nouvel adjoint parlementaire et stratégique du président de la République islamique, qui s’est tenue hier après-midi (mardi), a déclaré en évoquant sa relation de longue date avec Dabiri : « Dabiri est une personne compétente, qui aurait pu mener une bonne vie à l’étranger, mais il a choisi de vivre dans sa patrie et s’est efforcé de servir son peuple. »

Pezeshkian, en insistant sur le fait que la fraternité et l’amitié entre lui et Dabiri se poursuivra, a ajouté : « M. Dabiri n’a pas besoin de ces postes et des rémunérations que la présidence lui accorde, et il est même possible qu’il ait dépensé de ses propres ressources pour résoudre certains problèmes. C’est une personne qui aide les pauvres et, bien qu’il possède un hôpital privé, il apporte beaucoup d’aide précieuse aux nécessiteux. »

Le président de la République islamique a également exprimé sa reconnaissance pour les efforts de Mohammad Javad Zarif à la vice-présidence stratégique : « M. Zarif est revenu des États-Unis en Iran, s’est même opposé à l’Amérique et a défendu les intérêts du pays et du peuple. C’est pour cela qu’il a été sanctionné par les États-Unis. Pourtant, certains ont tout chamboulé et ont insisté pour qu’il ne reste pas à la vice-présidence stratégique. Quoi qu’il en soit, nous sommes reconnaissants pour les efforts de M. Zarif et nous continuerons à bénéficier de ses avis consultatifs. »

Le président a souligné : « Nous devons tous unir nos forces pour mener le pays vers la dignité et la grandeur, et réaliser les objectifs de la Vision prospective définie par le Guide suprême. »