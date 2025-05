Les peuples de la région n’oublieront jamais la résistance légendaire du peuple yéménite( Téhéran)

Selon le service de politique étrangère de l’IRNA, Esmaïl Baqaï, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a salué la déclaration du ministère des Affaires étrangères du Sultanat d’Oman concernant les évolutions liées à la République du Yémen et à l’arrêt des agressions américaines contre ce pays, et a exprimé sa gratitude envers les efforts du gouvernement omanais dans ce domaine.

Le porte-parole a loué la persévérance du grand peuple yéménite, qui, tout en soutenant le peuple palestinien opprimé face au génocide et à l’occupation, a résisté, tout au long de l’année écoulée, aux agressions répétées des États-Unis. Il a souligné que les peuples de la région n’oublieront jamais la résistance héroïque du peuple yéménite face aux agressions étrangères.

Baqaï a ajouté que, malgré l’annonce de l’arrêt des frappes américaines contre le Yémen, il ne fait aucun doute que le gouvernement américain demeure complice des crimes perpétrés par le régime sioniste contre le peuple yéménite. Il a déclaré que la communauté internationale doit agir rapidement et efficacement pour mettre un terme aux attaques agressives de ce régime contre les infrastructures civiles du Yémen et aux massacres d’innocents.

Oman : Les efforts pour réduire les tensions entre Sanaa et Washington ont abouti à un accord de cessez-le-feu

Le ministère des Affaires étrangères du Sultanat d’Oman a annoncé qu’à la suite des discussions et contacts récents entre Oman, les États-Unis et les autorités concernées à Sanaa, et dans le but d’apaiser les tensions, ces efforts ont abouti à un accord de cessez-le-feu entre les deux parties.

Le Sultanat d’Oman, en remerciant les deux parties pour leur approche constructive ayant permis d’atteindre ce résultat positif, a exprimé l’espoir que cette initiative permettra des avancées supplémentaires sur plusieurs dossiers régionaux, en faveur de la justice, la paix et la prospérité pour tous.

Auparavant, Donald Trump, président des États-Unis, avait affirmé que les frappes américaines contre le Yémen allaient cesser, ajoutant qu’une annonce importante serait faite avant son voyage au Moyen-Orient.