Araghchi espère que l'Inde et le Pakistan feront preuve de retenue afin d'éviter l'escalade des tensions dans la région

S'adressant aux journalistes à son arrivée à New Delhi mercredi soir, Araghchi a parlé des objectifs du voyage : « Ce voyage a été planifié de longue date et son principal objectif est de tenir la réunion de la Commission économique mixte entre les deux pays.

Araghchi, qui a précisé qu'il était accompagné par des fonctionnaires des ministères de l'économie du pays, a ajouté : Au cours de cette visite, la coopération économique entre les deux pays sera discutée et examinée, ce qui est particulièrement important : « Au cours de cette visite, la coopération économique entre les deux pays sera discutée et examinée, ce qui est particulièrement important. « Parallèlement, nous avons toujours eu des consultations politiques avec l'Inde sur d'importantes questions régionales et internationales et, compte tenu des circonstances particulières, ces consultations prennent une nouvelle dimension », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne la réunion et les entretiens prévus avec le ministre indien des affaires étrangères, le chef de la diplomatie iranienne : « Au cours de ce voyage, je discuterai des questions régionales avec mon homologue. Il est naturel que nous voulions réduire les tensions et nous espérons que les deux parties (Inde et Pakistan) s'efforceront d'empêcher l'escalade des tensions en faisant preuve de retenue. Notre région a besoin de paix, notamment pour développer la coopération économique entre les pays de la région, et nous espérons que cela se produira ».