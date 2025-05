L'Iran et l'Inde vont signer des documents de coopération bilatérale

Esmaïl Baghaï a écrit : le Dr Araghchi, ministre des Affaires étrangères, est aujourd’hui à New Delhi pour examiner les relations bilatérales entre l’Iran et l’Inde et mener des consultations sur les développements régionaux et internationaux.

il a poursuivi : Le Dr Araghchi et son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar, tiendront conjointement la 20e session de la Commission mixte Iran - Inde, et plusieurs accords de coopération seront signés dans les domaines économique, douanier et sanitaire afin de renforcer les relations.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, soulignant que les liens d’amitié entre l’Iran et l’Inde ont des racines historiques profondes, a écrit : Ces liens offrent une base solide pour développer les relations dans l’intérêt mutuel des deux peuples. Nous sommes déterminés à renforcer les efforts et la coordination pour préserver et promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde.