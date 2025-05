Manchester United - Bilbao : Ligue Europa, 8 mai 2025

À l'approche de la qualification pour la finale de la Ligue Europa, Manchester United disputera son deuxième match des demi-finales jeudi au stade Old Trafford contre l'Athletic Bilbao. Les hommes de Ruben Amorim ont gagné de manière décisive 3-0 à San Mamés lors du match aller et se trouvent désormais dans une excellente position pour se qualifier pour la finale, qui se déroulera à nouveau dans ce même stade.

Détails du match

Date : Jeudi, 8 mai 2025

: Jeudi, 8 mai 2025 Heure (heure locale de Paris, CEST) : 22h00

(heure locale de Paris, CEST) : 22h00 Compétition : Ligue Europa – Demi-finales (Match retour)

: Ligue Europa – Demi-finales (Match retour) Stade : Old Trafford, Manchester

: Old Trafford, Manchester Chaîne télévisée : Le match sera diffusé en direct sur Canal+ en France.

Lors du match aller, Bilbao, malgré une série de 6 victoires consécutives à domicile, a été défait par le représentant anglais. Un but de Casemiro et deux buts de Bruno Fernandes ont rendu la tâche difficile pour l'équipe basque. Avec ce résultat, Manchester United reste invaincu en Ligue Europa (8 victoires et 5 nuls) et pourrait devenir la deuxième équipe anglaise après Chelsea en 2018-19 à atteindre la finale sans subir de défaite. Bien que les Red Devils ne soient pas en grande forme en Premier League et occupent la 15e place avec 16 défaites, la Ligue Europa reste leur seule chance de qualification pour la Ligue des champions de la saison prochaine. En face, Bilbao, qui n’a pas disputé de finale européenne depuis la saison 2011-12, doit maintenant réaliser un miracle pour se qualifier pour la prochaine phase en comblant un déficit de 3 buts à domicile. L'équipe d'Ernesto Valverde traverse une crise de réalisme offensif et n'a pas marqué lors de 6 de ses 9 derniers matchs. Bilbao a perdu Dani Vivian lors du match aller en raison d’une expulsion et l'état de joueurs tels que Nico Williams, Sancet et De Marcos est incertain. De leur côté, Manchester United a également quelques absents clés, notamment Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Zirkzee et Aiden Hon. Cependant, selon les statistiques, toutes les 133 équipes qui ont remporté le match aller 3-0 à l'extérieur se sont qualifiées pour la phase suivante. De plus, Manchester United reste invaincu lors de ses 11 derniers matchs à domicile en Ligue Europa.

Joueurs absents des deux équipes

Manchester United (hôte)

Diogo Dalot – Blessure au mollet

Lisandro Martínez – Blessure au genou

Joshua Zirkzee – Blessure aux ischio-jambiers

Aiden Hon – Blessure à la cheville

Athletic Bilbao (invité)

Iñaki Williams – Blessure musculaire

Dani Vivian – Suspension (carton rouge)

Oihan Sancet – Blessure musculaire

Nico Williams – Blessure

Résultats des confrontations directes

Match Résultat Date Ligue Europa Athletic Bilbao 0 - 3 Manchester United 30 avril 2025 Amical Manchester United 1 - 1 Athletic Bilbao 6 août 2023

Performance des deux équipes en Ligue Europa 2024-25

Manchester United Athletic Bilbao Victoires 8 8 Nuls 5 2 Défaites 0 3 Moyenne de buts marqués 2.38 1.62 Moyenne de buts encaissés 1.31 1 Clean sheets 3 6 Meilleur buteur Bruno Fernandes (7) Iñaki Williams (5) Meilleur passeur Manuel Ugarte (4) Álex Berenguer (3) Plus de cartons jaunes Marcus Rashford (4) Yeray Álvarez (3) Plus de cartons rouges Bruno Fernandes (1) Yeray Álvarez (1)

Statistiques individuelles clés

Meilleurs buteurs

Bruno Fernandes (Manchester United) : 7 buts

Iñaki Williams (Bilbao) : 5 buts

Rasmus Højlund (Manchester United) : 5 buts

Meilleurs passeurs

Manuel Ugarte (Manchester United) : 4 passes décisives

Alejandro Garnacho (Manchester United) : 4 passes décisives

Álex Berenguer (Bilbao) : 3 passes décisives

Total buts + passes décisives

Bruno Fernandes : 10

Nico Williams : 8

Rasmus Højlund : 7

D'après les statistiques des confrontations directes, les 5 derniers matchs entre les deux équipes ont vu en moyenne 4,4 buts par match, et il est prévu que le match retour soit également riche en buts. Il est estimé que Manchester United remportera la victoire 3-2, se qualifiant ainsi pour la finale de la Ligue Europa avec un score global de 6-2.