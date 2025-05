Araghchi a rencontré la présidente et le conseiller à la sécurité nationale de l'Inde

Seyed Abbas Araghchi a rencontré, jeudi matin, madame Droupadi Murmu, la présidente de l’Inde, au palais Rashtrapati Bhavan, situé au centre de New Delhi.

Après cette rencontre, dans le cadre de son dernier programme officiel, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a également eu un entretien avec le conseiller à la sécurité nationale de l’Inde.

Ce matin, Araghchi s’était également entretenu avec Subrahmanyam Jaishankar, le ministre indien des Affaires étrangères. Lors de cette rencontre, Araghchi a souligné les relations anciennes et profondes entre l’Iran et l’Inde sur les plans civilisationnel, historique et culturel, et a réaffirmé la volonté de la République islamique d’Iran de renforcer les relations bilatérales dans les domaines d’intérêt commun.