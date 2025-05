Iran/Inde: la principale entrave au renforcement des relations économiques demeure les sanctions (Araghchi)

Au début de la réunion, Seyed Abbas Araghchi, après les mots de bienvenue et l’intervention de Subrahmanyam Jaishankar, a souligné le caractère historique des relations entre Téhéran et New Delhi. Il a déclaré : « Nous avons toujours bénéficié de relations très chaleureuses et amicales entre les deux pays, fondées sur le respect mutuel et les intérêts communs. Cette dynamique s’est poursuivie au fil des années et nos relations restent proches et amicales. »

Le chef de la diplomatie iranienne a ensuite évoqué les relations économiques entre Téhéran et New Delhi, en affirmant : « Notre coopération économique est bonne, mais elle n’est pas au niveau espéré. Les sanctions constituent l’un des obstacles au renforcement de ces relations économiques, mais nous espérons pouvoir résoudre ce problème à l’avenir. »

Subrahmanyam Jaishankar a souhaité la bienvenue à la délégation iranienne et a déclaré : « Ces dernières années, notre coopération s’est développée dans divers domaines. Cependant, il existe également des sujets qui nécessitent une attention particulière. Le Premier ministre Modi et le président Pezeshkian se sont rencontrés en octobre 2024 à Kazan, en Russie, et nous ont donné des orientations sur la manière de renforcer davantage les relations bilatérales. Les deux dirigeants ont également eu un échange téléphonique le 26 avril. »

Le ministre indien des Affaires étrangères a ensuite évoqué le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre Téhéran et New Delhi, en déclarant : « Cet anniversaire rappelle la profondeur de notre amitié et de notre coopération. Je suis certain que nous le célébrerons dignement. »

Jaishankar a ensuite évoqué les récents développements militaires entre l’Inde et le Pakistan, s’adressant à son homologue iranien en ces termes : « Vous arrivez en Inde à un moment où nous répondons à une attaque terroriste barbare survenue le 22 avril dans la région du Cachemire indien. Cette attaque nous a contraints à frapper, le 7 mai, des infrastructures terroristes au-delà de nos frontières. »

Qualifiant la riposte de l’Inde de ciblée et proportionnée, il a ajouté : « Notre intention n’est pas d’aggraver les tensions. Toutefois, s’il devait y avoir d’autres attaques militaires contre nous, il ne doit subsister aucun doute quant à notre réponse, qui sera ferme et résolue. En tant que voisin et partenaire proche, il est important que vous compreniez bien notre situation. »