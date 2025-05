Le chef de la diplomatie iranienne rencontre à New Delhi le Conseiller indien à la sécurité nationale

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et e Conseiller indien à la sécurité nationale, M. Ajit Doval, se sont entretenus, lors d’une rencontre, ce jeudi soir, des questions d’intérêts communs ainsi que des évolutions régionales et internationales.

Lors d’une rencontre qui a duré presque une heure et demie, les deux parties sont souligné la nécessité de protéger la paix et la stabilité dans la région de l’Asie du Sud et ont mis l’accent sur la prise des meneurs nécessaires visant à réduire les tensions dans la région.