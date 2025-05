Téhéran (IRNA)- Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, qui s'est rendu à New Delhi pour des consultations avec de hauts responsables indiens, a eu un appel téléphonique avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères pakistanais Mohammad Ishaq Dar jeudi soir pour discuter des derniers développements en matière de sécurité dans la région de l'Asie du Sud suite à l'escalade des tensions entre l'Inde et le Pakistan.

Lors d’un appel au téléphone, Araghchi, se référant à ses entretiens avec des responsables indiens, a souligné l'importance des efforts des deux parties pour empêcher l'escalade de la situation et réduire les tensions. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, tout en expliquant la dernière situation dans la région, a expliqué les positions du pays à cet égard et a précisé que le pays ne cherchait pas à aggraver les tensions.