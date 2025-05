Le représentant permanent de l’Iran à Genève souligne la nécessité de renforcer la coopération pour le développement entre les pays du Sud global

Londres – IRNA – L’ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d’Iran auprès du Bureau des Nations Unies à Genève a condamné les mesures coercitives unilatérales et l’instrumentalisation de l’économie mondiale. Il a insisté sur l’importance de renforcer la coopération entre les pays du Sud global pour parvenir à un développement durable et faire face aux crises mondiales.

Ali Bahraini est intervenu ce jeudi lors de la vingt-cinquième session du Conseil supérieur des représentants des pays du Sud global, tenue au siège des Nations Unies à Genève en présence des représentants des États membres. Il y a dénoncé avec vigueur toute action coercitive unilatérale ainsi que l’usage du commerce, du système financier et de l’économie internationale comme leviers de pression et armes contre les nations. Le représentant permanent de l’Iran a rappelé le potentiel considérable des pays du Sud global, en soulignant qu’ils représentent aujourd’hui près de 40 % des exportations mondiales, soit une hausse de plus de 22 % depuis 1964. Il a affirmé que la préservation de l’unité et le renforcement de la coopération Sud-Sud constituent une priorité stratégique pour le développement durable et une réponse efficace aux crises internationales. Lors de cette session, les autres délégués ont également condamné les mesures coercitives unilatérales, affirmé leur soutien au système commercial multilatéral, et salué le rôle essentiel du Centre Sud, un think tank intergouvernemental des pays du Sud global, dans l’avancement de l’agenda du développement économique international.