L'Iran frappera tout point utilisé pour cibler ses intérêts (général Salami)

Cet avertissement du général Salami a été lancé jeudi lors de l'inauguration d'un hangar à drones souterrain de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique, alors que les États-Unis et Israël menacent de prendre pour cible les installations nucléaires iraniennes.

« Un principe de notre doctrine de défense est que, à partir de tout point où notre ennemi agit contre nos intérêts et nos objectifs, nous viserons et frapperons ce point et tout autre point où se trouvent les intérêts de notre ennemi », a déclaré M. Salami.

« Par conséquent, nous déclarons que tout point d'un territoire qui devient l'origine d'une invasion sera la cible d'une invasion pour nous, ce qui signifie que l'origine deviendra une cible », a-t-il ajouté.

Le général Salami a assuré les Iraniens des capacités militaires du pays à contrer toute menace. « Notre chère nation doit savoir que nous avons les mains pleines face à nos ennemis », a-t-il déclaré.

Le hangar à drones souterrain dévoilé jeudi est le dernier en date des installations similaires présentées ces derniers mois dans un contexte de rhétorique hostile de la part d'Israël et des États-Unis, qui ont menacé Téhéran d'une action militaire potentielle en raison de son programme nucléaire. « Ce dont la chère nation iranienne est témoin aujourd'hui n'est qu'une petite partie de l'énorme capacité de la marine du CGRI en matière de drones », a déclaré le général Salami.

« Les drones dont dispose cette force sont les technologies de drones les plus modernes et les plus avancées au monde, ce qui permet à nos commandants d'avoir les coudées franches pour différents types de frappes et d'assurer une certaine souplesse dans la planification.

Le général Salami a déclaré : « Un autre aspect de notre démonstration de puissance consiste à corriger les mauvais calculs et les erreurs de l'ennemi ». « En effet, nos ennemis doivent également se familiariser avec la réalité de notre puissance dans une certaine mesure, afin de ne pas se précipiter dans des calculs et des jugements erronés par ignorance de l'étendue de notre puissance et de ne pas s'engager dans des actions qui leur sont préjudiciables.

Plus tôt dans la journée de jeudi, le général Salami a déclaré que si l'Iran donnait la priorité à la diplomatie dans le dossier nucléaire, cherchant une solution équitable sans menaces, il restait entièrement prêt à une guerre à n'importe quelle échelle. « Les Américains doivent savoir que s'ils nous menacent, nous sommes prêts à une guerre à n'importe quelle échelle », a-t-il déclaré lors d'une cérémonie à Machhad.