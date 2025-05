L’ambassade d’Iran au Vatican félicite l’élection du nouveau pape

Dans ce message, dont une copie a été publiée sur le réseau social X (anciennement Twitter), on peut lire : « L’ambassade de la République islamique d’Iran auprès du Saint-Siège adresse ses félicitations aux fidèles catholiques pour l’élection du cardinal Prevost comme pape et chef de l’Église catholique dans le monde, et exprime l’espoir que, sous son pontificat, nous soyons témoins d’un engagement accru en faveur du dialogue, du rapprochement interreligieux, de la promotion de la paix, de la justice sociale et de l’élimination de l’oppression dans le monde. »