Araghchi condamne l'attentat contre l'ambassade d'Iran en Suède

Le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue suédoise Maria Malmer Stenergard se sont entretenus au téléphone de diverses questions bilatérales et d'affaires consulaires.

Araghchi a condamné le récent incendie criminel de l'ambassade d'Iran à Stockholm, exhortant le gouvernement suédois à prendre des mesures sérieuses contre les auteurs de l'incident et à prendre les dispositions nécessaires pour empêcher que de telles attaques ne se reproduisent. Il a également souligné la nécessité de consultations plus étroites entre l'Iran et la Suède afin de dissiper les malentendus et de renforcer la coopération mutuelle.

Pour sa part, Mme Malmer Stenergard a réaffirmé l'engagement de la Suède à protéger les sites diplomatiques, assurant que Stockholm prendrait les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'ambassade d'Iran.