Le chef de l'IRNA s'est rendu au Qatar pour participer a la 4e édition des dialogues irano-arabes

Hossein Jaberi Ansari, PDG de l'Agence de presse de la République islamique, a quitté Téhéran ce matin pour Doha pour une visite de trois jours au Qatar.

Au cours de ce voyage, Jaberi Ansari participera au quatrième cycle de dialogues irano-arabes co-organisé par le Conseil stratégique des relations étrangères d'Iran et par le Centre d'études Al Jazeera au Qatar, visitera Al Jazeera et l'Agence de presse du Qatar et discutera de la coopération conjointe avec de hauts responsables de ces deux groupes de médias.

Lors de sa visite à l'Agence de presse du Qatar, le PDG d'IRNA rencontrera également son homologue qatari et signera un protocole d'accord sur la coopération entre l'Agence de presse de la République islamique et l'Agence de presse officielle du Qatar.

Le quatrième cycle des dialogues irano-arabes s'ouvre avec les discours de Kamal Kharrazi, ancien ministre iranien des Affaires étrangères et président du Conseil stratégique des relations étrangères d'Iran, et de Mohammed Al-Khalifi, ministre d'Etat chargé aux Affaires étrangères du Qatar.