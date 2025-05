Assistant présidentiel : L'Iran met l'accent sur le renforcement des relations amicales avec le Vatican

Seyyed Mahmoud Alavi a envoyé un message aujourd'hui, samedi 10 mai, félicitant l'élection du pape Léon XIV comme nouveau chef des catholiques du monde, et a déclaré : « Cet événement important est non seulement un tournant pour des millions de fidèles catholiques à travers le monde, mais nous rappelle également une fois de plus l'importance du leadership spirituel dans le monde contemporain et le rôle de la religion dans la propagation de la paix, de la justice et de la coexistence. »

Le président du Conseil des affaires ethniques, religieuses et sectaires a poursuivi avec ce message : Dans un monde qui a plus que jamais besoin de dialogue, d'empathie et d'unité spirituelle, j'espère que le leadership de Votre Excellence sera une source de renforcement des liens entre les religions abrahamiques et célestes, de promotion de la dignité humaine et de consolidation des principes moraux communs.

Soulignant que la République islamique d'Iran est depuis longtemps un refuge pour diverses ethnies, religions et confessions, il a ajouté : « L'Iran a toujours fait des efforts pour établir la justice, la paix et la tranquillité, et tout en préservant la dignité humaine, il a mis l'accent, comme par le passé, sur le renforcement des relations amicales et respectueuses avec le Vatican. » Cette approche, visant à renforcer la paix et la sécurité mondiales et à lutter contre l’oppression et l’injustice, a toujours été à l’ordre du jour de ce pays civilisé et plurimillénaire.