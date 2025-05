Du point de vue de l'Iran, les décisions de la Suède ne sont « ni compréhensibles ni justifiables »

Téhéran-IRNA- Le ministre iranien des Affaires étrangères a écrit dans un message sur son compte X : « Il était une fois, les relations entre l'Iran et la Suède étaient au sommet de l'interaction et de la prospérité. » Des marques suédoises prestigieuses telles que Scania et Volvo intéressaient les activistes économiques iraniens, et il y avait de nombreux voyages et des interactions diverses entre les deux pays.

Seyyed Abbas Araghchi a poursuivi ce message, qui était une réponse au tweet de son homologue suédoise sur l'état physique d'Ahmad Reza Jalali, un détenu pour des raisons de sécurité en Iran, et a écrit : « Mais au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à un changement inquiétant dans cette direction. » La Suède a cessé d’exporter des médicaments qui n’étaient pas soumis à des sanctions, notamment du matériel médical spécialisé pour les enfants atteints de la maladie EB (papillon). La police du pays est restée à plusieurs reprises indifférente aux attaques de sabotage contre l’ambassade d’Iran à Stockholm ; Y compris le 30 avril, lorsque l’ambassade a été attaquée par un incendie et endommagée. Il a poursuivi : « Ce qui est encore plus étonnant, c’est que les autorités suédoises ont décidé d’accorder la nationalité suédoise, après une condamnation, à une personne reconnue coupable de crimes graves – une personne dont les liens avec la société suédoise sont si superficiels qu’il est peu probable qu’elle puisse parler ne serait-ce que quelques mots de suédois. » Du point de vue de la République islamique d’Iran, ces décisions ne sont ni compréhensibles ni justifiables. Le ministre iranien des Affaires étrangères a ajouté : « Malgré la gravité des crimes commis par cet individu, il a, comme les autres prisonniers, accès aux services médicaux et aux soins nécessaires. » Au lieu de continuer sur la voie risquée et sans issue que nous suivons actuellement, j’invite mon homologue suédoise, Mme Maria Malmer Stenergard, à reconsidérer les décisions qui nous ont conduits à cette situation. Araqghchi a déclaré : « Je suis fier de la grande et compétente communauté d'Iraniens vivant en Suède, qui ont toujours joué un rôle dans le développement des relations culturelles et économiques entre les deux pays. » Les activistes économiques iraniens sont également prêts à reprendre une coopération fructueuse et conjointe dans le cadre du droit international. Le temps est venu de dépasser la rhétorique éculée et d’ouvrir un nouveau chapitre dans les relations irano-suédoises. Dans ce message, le ministre des Affaires étrangères a également joint une photo du Premier ministre suédois de l'époque visitant l'usine d'assemblage de camions Scania à l'ouest de Téhéran.