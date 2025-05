L'Iran salue l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan

Selon le rapport de politique étrangère de l'IRNA, publié ce samedi 10 mai, Esmail Baghaï, qualifiant la trêve de "sagesse des dirigeants des deux pays de mettre fin aux conflits" a souligné qu'il s’agissait d’une décision responsable et sage. Il a exprimé l’espoir que la situation entre l’Inde et le Pakistan reviendrait à la normale dès que possible.

Selon l'IRNA, alors que les tensions militaires entre l'Inde et le Pakistan augmentent, aujourd'hui, 10 mai, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont annoncé que les deux parties étaient parvenues à un accord sur la mise en œuvre immédiate d'un « cessez-le-feu complet et la cessation des actions militaires ». L'accord a été annoncé au milieu de violents échanges de tirs entre les deux pays ces derniers jours, suscitant des inquiétudes quant à la possibilité d'un conflit nucléaire.

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a écrit dans un message sur le réseau social X : « L'Inde et le Pakistan sont parvenus aujourd'hui à un accord pour cesser les tirs et les actions militaires. » L’Inde a toujours adopté une position ferme et intransigeante contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et continuera de le faire.

D'autre part, le sénateur Muhammad Ishaq Dar, ministre des Affaires étrangères et vice-Premier ministre du Pakistan, a également confirmé l'accord et annoncé : « Le cessez-le-feu sera appliqué dans son intégralité et non en partie. » Dans une interview accordée à Geo News, il a déclaré : « Plus de trente pays ont joué un rôle dans les efforts diplomatiques pour parvenir à cet accord. »

Ishaq Dar a écrit dans un message sur X : Le Pakistan et l'Inde ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat. Le Pakistan a toujours œuvré pour la paix et la sécurité dans la région sans sacrifier sa souveraineté et son intégrité territoriale.

