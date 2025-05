Le groupe de médias Al Jazeera pour coopérer avec l'IRNA

Lors de l’entrevue, le fondateur d'Al Jazeera a exprimé sa satisfaction de rencontrer à nouveau Hossein Jaberi Ansari et a évoqué son amitié de longue date avec lui, et a annoncé la pleine disposition d'Al Jazeera à coopérer dans divers domaines avec l'Agence de presse de la République islamique et l'Institut iranien de presse et de culture.

Cheikh Thamer et Jaberi Ansari ont également discuté et échangé leurs points de vue sur les derniers développements dans la région, en particulier la guerre de Gaza et la résistance légendaire du peuple palestinien face à l'agression barbare du régime d’Occupation sioniste.