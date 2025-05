Avigdor Lieberman , le chef du parti Yisrael Beitenu (Israël est notre maison) et ancien ministre israélien de la Guerre a déclaré : « Israël n'a pas réussi à vaincre le Hamas en un an et huit mois et il ne réussira pas même s'il essaie pendant 17 ans de plus. »

Ehud Olmert, Premier ministre israélien de longue date, a également appelé à la fin immédiate de la guerre à Gaza, déclarant : « Gaza est une région palestinienne et devrait faire partie de l'État palestinien. »