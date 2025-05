Une étude sur la communauté turque en France

IRNA : Selon le site Observatoire de l'immigration et de la démographie (OID), il y a plus de 700 000 turcs en France avec la double nationalité et une identité multiple islamo-franco-turque.

Voici une étude publiée en 2023 par le site de l’organisme étatique français Observatoire de l’immigration sur la communauté turque résident en France : Environ 700 000 Turcs résident aujourd’hui en France – dont la moitié ayant acquis la binationalité française. Cette diaspora est en croissance démographique, via la poursuite de l’immigration et une forte natalité. La communauté turque en France serait forte d’environ 700 000 personnes en 2020 selon les données de l’ambassade de Turquie et de la direction turque des Relations extérieures et des Aides aux travailleurs à l’étranger. Parmi ces 700 000 ressortissants turcs, plus de la moitié auraient maintenant acquis la citoyenneté française en complément de leur nationalité d’origine. La diaspora turque cultive également sa singularité dans la pratique religieuse. Musulmane sunnite dans sa grande majorité, elle ne se mêle presque jamais aux autres fidèles musulmans présents sur le sol français – issus pour l’essentiel du Maghreb et de l’Afrique sahélienne. les Turco-Français sont largement fidèles à leur pays d’origine et déterminés à le défendre. Le Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF), créé en 2001 gère aujourd’hui un réseau de 280 mosquées dans lesquelles opèrent 151 imams directement détachés par le gouvernement turc. Ces fonctionnaires, selon le site OID, sont autant de relais potentiels pour la vision politico-religieuse du gouvernement Erdogan auprès des Turcs vivant en France. L’ampleur de la communauté turque en France, son degré relativement élevé de cloisonnement et sa structuration très forte en font évidemment un levier majeur d’influence pour le gouvernement turc dans ses relations avec la France.